.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بطلب من السعودية.. اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي لأجل القدس

القدس

بطلب من السعودية.. اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي لأجل القدس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على خلفية تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، الأحد القادم، اجتماعاً طارئاً افتراضيا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصا في القدس، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

حشد إسرائيلي عند حدود غزة.. وتدمير مبانٍ لداخلية حماس العرب والعالم حشد إسرائيلي عند حدود غزة.. وتدمير مبانٍ لداخلية حماس

يأتي ذلك، في حين يشهد قطاع غزة اليوم جولة رابعة من التصعيد العنيف والغارات الإسرائيلية. في حين دوّت فجرا صفّارات الإنذار، في شمال إسرائيل، للمرة الأولى منذ بداية التصعيد العسكري المستمر مع حركة حماس، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وكانت الصواريخ التي أطلقتها حماس من قطاع غزّة في وقتٍ سابق قد استدعت إطلاق صفّارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها، لكن ليس في شمالها. وقال مراسل "العربية" إن "صفارات الإنذار تدوي لأول مرة في محيط مدينة حيفا شمال إسرائيل".

من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - فرانس برس
من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - فرانس برس

مقتل 83 فلسطينياً بينهم 17 طفلاً

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم أن نحو 1600 صاروخ أطلِق من قطاع غزة على مختلف المدن الإسرائيلية، منذ بدء التصعيد العسكري مساء الاثنين.

في حين أفاد مراسل العربية بإطلاق رشقات صاروخية تجاه تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، مضيفاً أن صواريخ وصلت محيط ديمونة جنوباً أيضا.

كما أشار إلى إطلاق رشقة صواريخ من غزة على عسقلان، واعتراض صاروخين بواسطة القبة الحديدية. وأوضح أن إسرائيل اعترضت 8 صواريخ فوق ريشون لتصيون جنوب تل أبيب.

يذكر أن 83 فلسطينيا قتلوا في القطاع بينهم 17 طفلاً، منذ بدء جولات القصف، فيما قُتل 7 أشخاص في إسرائيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أم ناشط كربلاء القتيل:ابني ضحية ميليشيا الخطف الإيرانية أم ناشط كربلاء القتيل:ابني ضحية ميليشيا الخطف الإيرانية
ابن خال الأسد يربك معارضيه وأنصاره بـ ابن خال الأسد يربك معارضيه وأنصاره بـ"بُشرى" مفاجئة
الأكثر قراءة
طبيبة سعودية تحتفي بوجودها مع زوجها الطبيب في غرفة عمليات طبيبة سعودية تحتفي بوجودها مع زوجها الطبيب في غرفة عمليات
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
الملك سلمان يؤكد وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني الملك سلمان يؤكد وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني
التحالف: اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية التحالف: اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
السعودية.. انفجار أسطوانات غاز بمطعم يتسبب بوفاة وإصابة 7 السعودية.. انفجار أسطوانات غاز بمطعم يتسبب بوفاة وإصابة 7
وزير الخارجية السعودي: ممارسات إسرائيل في القدس انتهاك صارخ للمواثيق الدولية وزير الخارجية السعودي: ممارسات إسرائيل في القدس انتهاك صارخ للمواثيق الدولية
قبل أن تذهب
إجراءات احترازية خاصة لصلاة العيد هذا العام في مصر
إجراءات احترازية خاصة لصلاة العيد هذا العام في مصر
اكتشف المزيد