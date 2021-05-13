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شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يؤدي صلاة العيد بالرياض

محمد بن سلمان يؤدي صلاة العيد

شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يؤدي صلاة العيد بالرياض

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دبي - العربية.نت

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أدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

كما أدى الصلاة مع ولي العهد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

فيما أمّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأشار في خطبته إلى أن "لكل أمة دستورا تستمد منه الحقوق والواجبات وتلتزم به، وأن الله خص هذه الأمة بدستور رباني المصدر ألا وهو الكتاب والسنة، وأن هذا الدستور هو رَحْمَةٌ لَا عَنَتَ فِيه، وَعَدْلٌ لَا ظُلْمَ فِيه.. "، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية واس.

كما أضاف "هذا الدستور قد حوى حقوقًا كثيرة، وأهم هذه الحقوق هو حق الله وحق نبيه ثم حق ولاة الأمر الذين لهم من الحقوق ما يستمد منه الأمن ويتحقق به العدل وينتشر به الاستقرار ويعم به الرخاء والوئام"

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