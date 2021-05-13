فيديو.. الملك سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر في نيوم

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في نيوم صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك.
#فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يؤدي صباح اليوم صلاة #عيد_الفطر المبارك.#واس pic.twitter.com/xnN0T2mpEC— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 13, 2021
وقد أمّ المصلين المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن نوح، الذي بين في الخطبة ما لعيد الفطر المبارك من فضائل ومقاصد شرعية.
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وأضاف خلال الخطبة أن "الله أنعم على المملكة بنعم كثيرة تستوجب الشكر، ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف، داعيا الله أن يحفظ على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها".
وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين الشريفين التهاني والتبريكات بالعيد السعيد.
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