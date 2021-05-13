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فيديو.. الملك سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر في نيوم

الملك سلمان يؤدي صلاة العيد

فيديو.. الملك سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر في نيوم

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دبي - العربية.نت

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أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في نيوم صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك.

وقد أمّ المصلين المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن نوح، الذي بين في الخطبة ما لعيد الفطر المبارك من فضائل ومقاصد شرعية.

وأضاف خلال الخطبة أن "الله أنعم على المملكة بنعم كثيرة تستوجب الشكر، ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف، داعيا الله أن يحفظ على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها".

وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين الشريفين التهاني والتبريكات بالعيد السعيد.

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