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يبدأها ماجد المهندس.. تعرف على الحفلات الغنائية بالعيد

ماجد المهندس

يبدأها ماجد المهندس.. تعرف على الحفلات الغنائية بالعيد

عبر البث المباشر الرقمي.. وتحت شعار "معيّدين معاكم"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

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يستعد عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، لإحياء عدد من الحفلات الغنائية عبر البث المباشر الرقمي، برعاية هيئة الترفيه السعودية.

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وكشفت "روتانا" عبر حسابها في "تويتر"، عن خريطة الحفلات المنتظر إحياؤها، وذلك في استمرارٍ لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، وبالتعاون مع المكتب الفني في "مجموعة MBC" برنامج حفلات عيد الفطر، والتي تبثّ حصرياً عبر "شاهد VIP" تحت شعار "معيّدين معاكم"، ويُحييها الفنانون: ماجد المهندس، راشد الماجد، ومحمد عبده.

العيد معنا
العيد معنا

واليوم الخميس 13 مايو 2021، يحيي الحفل ماجد المهندس، وغدا الجمعة 14 مايو 2021 الفنان راشد الماجد، في حين يحل يوم السبت السبت 15 مايو 2021 فنان العرب محمد عبده، حيث تبدأ الحفلات في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية.

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