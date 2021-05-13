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صور ساحرة.. صلاة العيد بأشهر مصلى "معلّق" في السعودية

الجمال جمع الصلاة والتباعد والخضرة

صور ساحرة.. صلاة العيد بأشهر مصلى "معلّق" في السعودية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

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خطف مشهد لمصلى العيد بين الجبال في محافظة فيفا السعودية، اهتمام مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وتصدرت صور المصلين من أهالي فيفا، تعانقهم الأشجار وسط طبيعة خلابة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد، المشهد السعودي

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كما كشفت تلك الصور التي وثقتها عدسة المصور موسى عبده، روعة وجمال التنظيم رغم التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولاقت تلك المشاهد، رواجاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن المصلى المعلق الواقع بكرعان غرب فيفاء، يعتبر الأشهر في السعودية، لتفرد موقعه في الطبيعة الخلابة.

وسط التباعد - مصلى العيد المعلق بفيفا
وسط التباعد - مصلى العيد المعلق بفيفا

يذكر أن جبال فيفاء ترتفع عن سطح البحر بـ 2000 متر تقريبًا، وتتكون من سلسلة متواصلة وقمم متفاوتة الارتفاع، وأشهرها قمة العبسية، كما يحيط به وادي ضمد، ووادي جورا في الشمال والغرب، وتتميز هذه المنطقة باعتدال مناخها طوال العام، وتـشتهر جبال فيفا بوفرة المحاصيل الزراعية المتنوعة ومنها شجرة البن وثمرة يطلق عليها ثمرة القشطة.

مصلى العيد بين جبال فيفا
مصلى العيد بين جبال فيفا
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