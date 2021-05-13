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"أحتاج اهتمامكم في عيدكم".. بهذه العبارة عايد وزير الصحة السعوديين

د توفيق الربيعة
فيروس كورونا

"أحتاج اهتمامكم في عيدكم".. بهذه العبارة عايد وزير الصحة السعوديين

وزير الصحة السعودي: فقدنا 2000 إنسان من أحبابنا بسبب كورونا في عيد الأضحى العام الماضي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

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‏ "أحتاجُ اهتمامكم، في عيدكم".. بهذه الجملة عايد وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، المواطنين والمقيمين، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "‏كونوا حذرين للغاية، ابتعدوا تمامًا عن المصافحة، احرصوا على تطبيق التباعد، وتجنّبوا التجمّعات الكبيرة، اذهب لصلاة العيد بسجادتك الخاصة، البس الكمامة باستمرار، عقّم يديك قبل وبعد العيديّة، اترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، وكل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك".

‏وأضاف: "ما زلت أتذكر بكلِّ حزن عيد الأضحى في العام الماضي، وتساهل الناس حينها في تطبيق الاحترازات؛ مما نتج عنه تزايد للإصابات، الذي أدى لفقد 2000 إنسان من أحبابنا.. أرجوكم لا تجعلوا عيدنا هذا عيد أحزان!".

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وختم رسالته بقوله: "حريصٌ عليكم، وأريد سلامتكم .. احذروا التقبيل أو عناق الأطفال، فبالرغم من أن إصاباتهم بسيطة، أو بدون أعراض، لكنّهم ينقلون العدوى بشدّة، لذا من المهم حماية كبار السن، خصوصًا الذين لم يأخذوا اللقاح، حفظ الله أفراحكم، وأدام صحَّتكم".

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