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الصحة السعودية تحذر من التهاون في العيد.. و927 إصابة جديدة

إجراءات الوقاية من كورونا (رويترز)
فيروس كورونا

الصحة السعودية تحذر من التهاون في العيد.. و927 إصابة جديدة

927 حالة مؤكدة وتعافي 1608 حالات، خلال الـ 24 ساعة الماضية

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الرياض - العربية.نت

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حذّرت وزارة الصحة السعودية من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد، وطالبت الجميع بأهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.

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وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (927) حالة مؤكدة وتعافي (1608) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8551) حالة منها (1323) حالة حرجة، بحسل ما نقلته "واس".

كما بيّنت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (431432) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (415747) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7134) حالة، كما أُجري (56495) فحصا مخبريا.

وأكدت الوزارة في وقت سابق أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب زيادة أعداد الإصابات في السعودية، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل: ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وتعقيم الأيدي، وعدم المصافحة؛ للحد من انتشار الفيروس، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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