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قصة "الجمل" الذي فتك بشاب سعودي في أحد أودية الباحة

محمد عبيد الرفاعي الغامدي

قصة "الجمل" الذي فتك بشاب سعودي في أحد أودية الباحة

أراد السعودي أن يربط الجمل فهاج عليه، ومات الشاب متأثراً بإصابته في الرأس

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العربية.نت - نادية الفواز

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قصة شاب سعودي مع جمل تائه وسط وادي، لقي على إثرها مصرعه، ليروي أحد أقاربه قصة الحادثة، بعد أن فقدوا الاتصال به ومعرفة موقعه.

ففي آخر مكالمة هاتفية بين السعودي "محمد عبيد الرفاعي الغامدي" مع أحد أقربائه، حكى له عن وجود جمل مجهول بالقرب من مركز الكرا في محافظة العقيق -أحد أودية الباحة- وأنه سيقوم بربط الجمل إلى حين معرفة مكان صاحبه.

"فهد شرار مرزوق" سرد تفاصيل الحادثة إلى "العربية.نت"، فقال: "محمد" أراد أن يربط الجمل، لكن الجمل بادر بضربه على رأسه ثم الإجهاز عليه، حتى فارق "محمد" الحياة، وتم العثور عليه، بعد تغيبه وفقدان الاتصال به، حيث وجده العامل بعد البحث عنه، متوفياً على الرغم من تحذير العامل له وأنه جمل هائج.

وأوضح، بأن محمد توفي متأثراً بإصابته في الرأس، كما أن الجمل أخمد أنفاسه حين أجهز وجثم عليه، ويعتبر "محمد" من مربي الإبل ومهتم بتربية الماشية، ويعمل في أمن المنشآت.

وفي اتصال هاتفي لـ"العربية.نت" مع الناطق الإعلامي بشرطة الباحة المقدم معتوق الغامدي، أكد أن القضية رهن التحقيق لمعرفة الملابسات، وسيتم بث بيان صحفي حول التفاصيل حال اكتمال كافة المعلومات اللازمة.

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