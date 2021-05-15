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هكذا احتفل السعوديون في بريطانيا بعيد الفطر

اجواء اجتماعية في عيد المبتعثين في بريطانيا

هكذا احتفل السعوديون في بريطانيا بعيد الفطر

تم الاحتفال عبر مجموعات منفصلة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في بريطانيا

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العربية.نت - حامد القرشي

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لم تقف الغربة أمام أبناء السعودية وأسرهم حاجزاً في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط أجواء أخوية، ففي يوم العيد ارتسمت البهجة على شفاه السعوديين في بريطانيا، وسط أجواء لعادات اجتماعية شعبية واستطاعوا بذلك كسر أجواء الغربة.

احتفال الاسر السعودية في بريطانيا
احتفال الاسر السعودية في بريطانيا

حيث نظمت إدارات الأندية الطلابية في الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة، بمشاركة المبتعثين السعوديين في المدن البريطانية المختلفة فرحة العيد، وقال ‏الدكتور فيصل بن محمد عبدالله الشريف مدير إدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية في الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة لـ"العربية.نت": نظمت الإدارة برنامج احتفال بعيد الفطر المبارك للمبتعثين بمشاركة المجتمع البريطاني بكافة أطيافه لتقديم الثقافة السعودية خلال المناسبة السعيدة.

احتفال السعوديين في بريطانيا
احتفال السعوديين في بريطانيا

وأضاف: "تم الاحتفال عبر مجموعات منفصلة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في بريطانيا، في كل مدينة يتراوح العدد من ٣ إلى ٦ مجموعات، وكل مجموعة تتراوح من ١٥ إلى ٣٠ شخصا، بحسب ضوابط التجمع في كل مدينة بريطانية، وتضمنت حفلات المعايدة توزيع الورود والحلويات والهدايا التذكارية على المبتعثين وإقامة ولائم العيد".

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