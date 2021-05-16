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السعودية للمسافرين إلى الأردن: عليكم بالتعليمات

منفذ الحديثه

السعودية للمسافرين إلى الأردن: عليكم بالتعليمات

جوازات منفذ الحديثة السعودي مع الأردن: رفعنا أقصى مستوى الجاهزية

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العربية.نت - عبدالعزيز المشيطي

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شدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف السديري، أن على المواطنين الذين يرغبون بالسفر إلى الأردن، التقيد بالتعليمات الصحية والوقائية والإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مسبقاً عبر وزارة الداخلية.

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وأشاد بالتزام المواطن السعودي بالتعليمات الصحية في ظل جائحة كورونا، حيث استطاعت المملكة بوعي شعبها وجهود القطاعات الصحية والأمنية ذات العلاقة، بتجاوز منحنيات الوباء الخطيرة إلى مرحلة أكثر أمناً واستقراراً.

كما أضاف السديري في حديثه إلى "العربية.نت"، أنه وانطلاقا من حرص السعودية على سبل تسهيل مرور المواطنين عبر المنافذ واهتماماً بسلامتهم، فإنها تحثّهم على التقيد بالتعليمات الصحية والوقائية من فيروس كورونا، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً، وهي الإجراءات المعمول بها في السعودية‬، والمنظِمة للفئات المسموح لها بالسفر، وفق الاشتراطات الموضحة بحسابات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبوابتها الفرعية على شبكة الإنترنت.

ولفت في حديثه، إلى حرص السفارة على وضع المواطن في الأولوية المطلقة، وحسن استقباله وسرعة إنجاز معاملاته، حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

نايف السديري
نايف السديري

جوازات منفذ الحديثة: جاهزون

بدورها، كشفت جوازات منطقة الجوف، عن أنها جهّزت منفذ الحديثة الحدودي التابع لمحافظة القريات، والرابط بين السعودية والأردن، لاستقبال المسافرين بعد قرار رفع تعليق سفر المواطنين اعتباراً من الساعة الواحدة صباح الاثنين 5 شوال الحالي.

وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات منطقة الجوف النقيب مهندس زياد الطالب في حديثه إلى "العربية.نت"، بأن استعدادات جوازات منفذ الحديثة يأتي على أعلى مستوى الجاهزية، وذلك بعد قرار رفع تعليق سفر المواطنين بشكل كامل، وبما أكده مدير جوازات منفذ الحديثة المقدم سلطان العنزي، أن جميع المسارات ستكون جاهزة في المغادرة أو القدوم، إضافة إلى تهيئة الصالات بالكامل.

كما أوضح أنه تم استبدال الأجهزة بالمنفذ بأجهزة حديثة، تسهم بتسريع عملية إنهاء إجراءات المسافر دون تأخير، وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

فيما أتى ذلك بمتابعة مباشرة ومستمرة من مدير عام الجوازات في السعودية الفريق سليمان اليحيى، ومدير جوازات منطقة الجوف العميد خالد العشيوان.

يذكر أن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، يتابع شخصياً عمل جميع الأجهزة الحكومية والاستعدادات والجاهزية في منفذ جمرك الحديثة التابع لمنطقة الجوف، الحدودي مع الأردن.

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