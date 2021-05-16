وقاية: الحجر الصحي لن يطبق على المحصنين القادمين إلى السعودية

أوضحت هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية) أن الحجر الصحي لن يُطبق على المحصنين من المقيمين والزائرين القادمين إلى السعودية من الخارج ممن مضى 14 يوماً على استكمال تلقيهم الجرعات من اللقاحات المعتمدة في السعودية، واشترطت عليهم تقديم شهادة فحص PCR لفايروس كورونا لعينة أخذت خلال مدة 72 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية لمن أعمارهم فوق 8 سنوات وذلك ابتداءً من تاريخ 20 مايو.

وبينت الهيئة أنه سيتم البدء في تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين إلى السعودية من غير المواطنين ممن لم يستكملوا تلقي جرعات اللقاحات حسب المعتمد في المملكة، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية السعودية، ولا تزال وجهات سياحية عالمية عدة قيد الإغلاق في ظل استمرار تفشي الفيروس حول دول العالم، بمتحوراته المتجددة، ما يقلص من خيارات السفر المناسبة المتاحة للسعوديين.

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وستسمح الجهات المعنية للمواطنين المحصنين بالسفر فقط ممن تلقوا جرعة أو جرعتين من لقاح كورونا والمتعافين من الفيروس ومن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، واشترطت تقديم وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة للمسافرين أقل من 18 عاماً.

في حين نبهت هيئة الطيران المدني عموم المسافرين إلى ضرورة التأكد من اشتراطات دخول البلد المقصود، من خلال تحمل الناقل الجوي مسؤولية توعية المسافرين بإرشادات واشتراطات تلك الدول، حتى يتمكنوا من السفر الآمن والصحي، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات المفروضة من الدول الأخرى، تفادياً لأي إشكالات أو صعوبات قد تواجههم وحرصاً على سلامتهم.