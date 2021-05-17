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إطلاق وثائقي "تطعيمة" الذي يحكي رحلة اللقاحات بالسعودية

الغذاء والدواء السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية

إطلاق وثائقي "تطعيمة" الذي يحكي رحلة اللقاحات بالسعودية

يهدف وثائقي "تطعيمة" إلى تعزيز الثقة في ضمان وأمانة وفعالية اللقاحات المستخدمة في السعودية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، عن الفيلم الوثائقي "تطعيمة" الذي يحكي رحلة اعتماد اللقاحات في المملكة، والذي يتناول إصرار ودعم القيادة الرشيدة، وجهود أبناء الوطن، في بدء رحلة السعودية للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد.

ويهدف وثائقي "تطعيمة" إلى تعزيز الثقة في ضمان وأمانة وفعالية اللقاحات المستخدمة في السعودية، والإجابة على أبرز التساؤلات التي تدور حوله، وتوضيح مراحل دراسته وفحصه وفسحه، من خلال مجموعة من أهم المسؤولين والمتخصصين.

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ومن الجدير بالذكر أن المملكة بدأت حملة التطعيم ضد كورونا في 17 ديسمبر 2020، وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من أوائل الذين حصلوا على اللقاح.

رابط فيلم "تطعيمة" على قناة اليوتيوب التابعة لهيئة الغذاء: https://youtu.be/SKyzBvyB4Ow

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