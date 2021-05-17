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بأمر من الملك سلمان.. إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا بالهند

إجلاء سعوديين من الهند
فيروس كورونا

بأمر من الملك سلمان.. إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا بالهند

طائرات الإخلاء الطبي قامت بنقل أكثر من 74 حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا المستجد من الهند إلى السعودية، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

إجلاء سعوديين من الهند
إجلاء سعوديين من الهند

ووصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بعد رحلة استغرقت 15 ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار كورونا.

الجدير بالذكر أن طائرات الإخلاء الطبي قامت بنقل أكثر من 74 حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس.

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