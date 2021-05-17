شاهد.. جسر الملك فهد يعج بالسعوديين المسافرين إلى البحرين

شهد جسر الملك فهد شرق السعودية أفواجا كبيرة من المسافرين من المواطنين والمقيمين في السعودية، وذلك استعداداً للعبور إلى دولة البحرين تزامناً مع قرار السماح بالرحلات الدولية.

وفي هذا السياق، قالت أول عائلة سعودية ستعبر جسر الملك فهد لـ"العربية" تعليقاً على الحدث، إنه منذ إعلان السعودية السماح بالسفر للمواطنين، قمنا بإعداد أنفسنا بعد اتباع الإجراءات النظامية كافية، مشيرة إلى أن الذهاب إلى دولة البحرين يأتي من فيض الاشتياق، كما أنها من ضمن الدول التي تتميز بالمرافق السياحية المتوافقة مع متطلبات العائلة.

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إلى ذلك ثمن الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن حرص قيادتي المملكتين على صحة مواطنيها واتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية التي تحفظ سلامتهم في ظل جائحة كورونا، مبينا أن قرار السماح بعودة السفر بين البلدين سيساهم في عودة وشائج الروابط الاجتماعية وتعزيز الحركة الاقتصادية في المملكتين.

وأوضح المهندس المحيسن أن فترة توقف السفر بسبب جائحة كورونا شهدت إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية بالجانبين السعودي والبحريني ضمن خطة تنسيقية مع مختلف الإدارات المعنية من شركاء النجاح لإتمام الخطة التطويرية التي تصب في خدمة المستفيدين والمسافرين بين البلدين، مضيفا أن المؤسسة تهدف دائما لتقديم كامل التسهيلات والدعم المطلوب لجميع الإدارات العاملة بكامل طاقاتها حتى تؤدي أعمالها بالصورة المطلوبة التي تساهم في رفع معدلات التميز العملي مع تحقيق مزيد من معدلات العبور وفعالية وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين في ذات الوقت.

كما أكد المحيسن أنه من خلال أعمال التنسيق المكثفة مع الإدارات المختصة بالمملكتين بأنه سيتم رفع درجات الاستعداد إلى الدرجة القصوى من خلال فتح كافة المسارات، كما ستقوم الجهات المختصة في المملكتين السعودية والبحرينية بتطبيق الأنظمة والاشتراطات المنصوص عليها من الجهات الصحية بالمملكتين لمغادرة وقدوم المسافرين، حيث يقتصر السماح بمغادرة السعودية لمن يظهر لديهم حالة محصن أو متعافى، بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا) أو شهادة تأمين خاصة بكورونا لمن هم دون سن 18 سنة.

كما يتطلب للقادمين إلى مملكة البحرين حمل أي من التطبيقات الصحية المعتمدة بدول مجلس التعاون والتي تظهر حالة محصن أو متعافى، بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا) أو التطبيقات المعتمدة بدول المجلس، أو حمل شهادة فحص كورونا بما لا يتجاوز مدتها (72) من وقت أخذ العينة.

فيما أوضح المهندس المحيسن أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس "كورونا"» بمملكة البحرين حدد كافة الإجراءات الاحترازية للمسافرين، حيث أعلن إلغاء فحص فيروس كورونا "PCR" من أول أيام عيد الفطر المبارك عند الوصول للمتطعمين والمتعافين من دول مجلس التعاون لدول الخليج من خلال إبراز الشعار الأخضر للمتطعمين والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس "كورونا"، أو شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي، ولا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

أما فيما يتعلق للقادمين للسعودية فإنه حالياً لا يتطلب إجراءات إضافية بالنسبة للسعوديين مع وجوب حمل شهادة فحص كورونا للجنسيات الأخرى بما لا يتجاوز مدتها (72) من وقت أخذ العينة أو أي اشتراطات إضافية يتم إضافتها من الجهات المختصة. وشدد المهندس المحيسن على أهمية متابعة ما يصدر من الجهات الرسمية بالمملكتين، فيما يتعلق بأي تحديثات تتعلق بالاشتراطات المطلوبة للدخول في أي من المملكتين، مع أخذ الحيطة والالتزام بجميع الاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين، تفادياً لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم.