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السعودية.. إحباط تهريب مليونين و700 ألف قرص إمفيتامين بسقف مقطورة

مفيتامين

السعودية.. إحباط تهريب مليونين و700 ألف قرص إمفيتامين بسقف مقطورة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية النقيب محمد النجيدي أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت، عن إحباط محاولة تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي.

وأوضح النجيدي أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة جدة ومدينة الرياض، وهم (3) متهمين، مقيمان من الجنسيتين السودانية والسورية، ونازح.

وأكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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