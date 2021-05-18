.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية: اللقاح شرط لدخول الأنشطة والمنشآت والمناسبات

من أحد المراكز التجارية في الرياض - فرانس برس

السعودية: اللقاح شرط لدخول الأنشطة والمنشآت والمناسبات

عودة التعليم حضورياً للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، اشتراط التحصين ابتداءً من 1 أغسطس القادم، لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية، واستخدام وسائل النقل العامة، وعودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني.

الداخلية السعودية توضح شروط السفر إلى البحرين أسواق فيروس كورونا الداخلية السعودية توضح شروط السفر إلى البحرين

وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر ما يلي:

أولًا: اشتراط التحصين ـ المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

أ‌. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.
ب‌.دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.
ج‌.دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.
د‌. دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.
هـ. استخدام وسائل النقل العامة.

ثانيًا: عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق وزارتا (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة.

ثالثًا: استخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

توكلنا
توكلنا

رابعًا: تصدر الجهات المعنية، كل فيما يخصه، بيانات توضيحية لآلية تنفيذ ما ورد في البنود أعلاه، مشتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خلط لقاحات كورونا.. إثبات يقلب الموازين خلط لقاحات كورونا.. إثبات يقلب الموازين "آمن جداً"
تحذير.. أخطاء شائعة بكلمات المرور تجعل حساباتك مباحة تحذير.. أخطاء شائعة بكلمات المرور تجعل حساباتك مباحة
الأكثر قراءة
وفاة معلمة أصيبت بكورونا..كتبت وصيتها: خلوهم يدعون لي وفاة معلمة أصيبت بكورونا..كتبت وصيتها: خلوهم يدعون لي
شاهد.. جسر الملك فهد يعج بالسعوديين المسافرين إلى البحرين شاهد.. جسر الملك فهد يعج بالسعوديين المسافرين إلى البحرين
بأمر من الملك سلمان.. إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا بالهند بأمر من الملك سلمان.. إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا بالهند
الداخلية السعودية توضح شروط السفر إلى البحرين الداخلية السعودية توضح شروط السفر إلى البحرين
السعودية: تصريحات وزير خارجية لبنان إساءة لدول الخليج السعودية: تصريحات وزير خارجية لبنان إساءة لدول الخليج
بعد فيديو الرقص على سطح شاحنة.. القبض على 6 سعوديين بعد فيديو الرقص على سطح شاحنة.. القبض على 6 سعوديين
قبل أن تذهب
أول زيارة أميركية إلى ليبيا.. ملفات ساخنة على الطاولة
أول زيارة أميركية إلى ليبيا.. ملفات ساخنة على الطاولة
اكتشف المزيد