بعد إصابته بالسرطان.. وفاة مخرج "طاش ما طاش"

توفي المخرج السعودي عبدالخالق الغانم اليوم الثلاثاء بعد تفاقم حالته الصحية في مستشفى الدمام التخصصي، إثر إصابته بالسرطان، بعد مصارعة المرض لخمس سنوات. وغرد الفنان أحمد الجشي معلناً خبر الوفاة الذي بث موجة حزن عارم بين محبي المخرج الراحل.

وطبع المخرج السعودي الراحل بصمات مميزة وحاضرة بقوة على الشاشة الصغيرة، مانحاً الدراما السعودية العديد من إبداعاته.

كما تألق لسنوات مديدة في سلسلة "طاش ما طاش"، الذي استقطب جمهورا واسعا في المملكة وخارجها.

وصل العظم

يشار إلى أن زوجته المخرجة لورين عيسى كانت أوضحت في مقابلة سابقة مع العربية.نت أن التحاليل كشفت إصابة الغانم قبل سنوات بسرطان البروستات، وتعالج واستقرت أموره، لكن عند استعداده للعمل على مسلسل (سناب شات) عاوده المرض، فبدأ العلاج من جديد".

كما أضافت أن حالته ازدادت سوءا قبل 6 أشهر، بعد أن انتقل السرطان من البروستات إلى الغدد اللمفاوية، وبعدها للعظم.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، تفاعل الشهر الماضي مع حالة الغانم المرضية، وتكفل بعلاجه في الخارج، فكتب عبدالخالق الغانم عبر "تويتر: "كل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، لوقفته الحنونة بتبني علاجي في الخارج، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناته مثلما عودنا على ذلك والشكر موصول لزميلي عامر الحمود والله يحفظكم".

ولاحقا، ظهر الغانم على قناة sbc في برنامج تحدي المشاهير برمضان وهو بصحة وعافية قبل أن تتدهور حالته الصحية مجددا.

يذكر أن الغانم الحاصل على شهادة الإخراج من معهد الفنون الجميلة في بغداد بدأ مشواره الفني عام 1992 بإخراج عدد من المسلسلات، ثم دخل إلى عالم طاش ما طاش عام 1995 واستمر بإخراج أجزائه إلى أن وصل إلى الجزء الخامس عشر عام 2007.

كما أخرج عددا من الأعمال منها "جنون المال "عام 2006 و"حارتنا حلوة" عام 2008 و"سكتم بكتم" عام 2010 و"من الآخر" عام 2012 و"يا تصيب يا تخيب" عام 2012، كما ظهر كممثل ومخرج مسلسل "شوية ملح" الذي أخرجه عام 2002، ومسلسل "سناب شاف" في عام 2017.