لقاء سعودي يوناني في أثينا لبحث أوجه التعاون الثقافي

التقى وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الأربعاء، برئيسة جمهورية اليونان، إيكاتيريني ساكيلاروبولو، في القصر الرئاسي بالعاصمة أثينا، وذلك في مستهل زيارة رسمية للوزير إلى اليونان تمتد ليومين، وتتضمن لقاءات بمسؤولين رفيعين من الجانب اليوناني لبحث أوجه التعاون الثقافي بين المملكة واليونان.

ونقل الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، لساكيلاروبولو، منوهاً بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والممتدة منذ عام 1926، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

مادة اعلانية

فرص نوعية

كما أكد لساكيلاروبولو أن وزارة الثقافة حريصة على التعاون مع نظيرتها في الجمهورية اليونانية للعمل على برنامج ثقافي مكثف على مدار العامين المقبلين، سيتم التركيز من خلاله على إيجاد فرص نوعية تحقق الأثر المنشود من هذا التعاون.

إلى ذلك حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان سعد بن عبدالرحمن العمار، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية، راكان الطوق.

يشار إلى أن اللقاء يأتي في سياق الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الثقافة السعودي لليونان، والتي تهدف إلى وضع الأساس لمرحلة جديدة من التعاون الثقافي بين البلدين، وتشمل لقاءات مع مسؤولين يونانيين، إلى جانب عدد من اللقاءات والجولات التعريفية، وزيارات للمعالم الثقافية والتراثية الشهيرة في اليونان، مثل متحف الأكروبليس، والمعرض الوطني.