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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني التطورات الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية البريطاني في لندن
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية البريطاني دومينك راب

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني التطورات الفلسطينية

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دبي - العربية.نت

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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، خلال زيارة رسمية إلى لندن، وزير الخارجية البريطاني دومينك راب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك".

حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

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