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الموارد البشرية السعودية توافق على تأسيس جمعية العلوم للجميع

وزارة الموارد البشرية السعودية

الموارد البشرية السعودية توافق على تأسيس جمعية العلوم للجميع

الجمعية تُعد الأولى من نوعها في السعودية، وتطمح أن تكون مرجعاً رائداً في نشر وتبسيط العلوم والتقنية للمجتمع

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العربية.نت - نادية الفواز

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وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد الراجحي، على تأسيس "جمعية العلوم للجميع"، والتي تسعى إلى رفع الوعي بالثقافة العلمية والتقنية وتطبيقاتهما في المجتمع، عبر التواصل العلمي والمبادرات والبرامج التي من شأنها تعزيز وصول العلوم والتقنية لكافة فئات المجتمع، ويرأس مجلس إدارتها عبدالرحمن السلطان، وعضوية علي الوابل، وعبدالرحمن الفاضل، والدكتور أوس الشمسان، ومحمد البهلال.

وصرح مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية العلوم للجميع، عبدالرحمن السلطان، بأن الجمعية تُعد الأولى من نوعها في السعودية، وتطمح أن تكون مرجعاً رائداً في نشر وتبسيط العلوم والتقنية للمجتمع، وشريكاً في تعزيز مستقبل الابتكار والإبداع، فالغايات الاستراتيجية للجمعية تتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 في دعم التنمية المستدامة عبر القطاع غير الربحي وتعزيز الاقتصاد المعرفي المهتم بالتعليم والعلوم لمختلف أفراد المجتمع، إذ تهدف الجمعية إلى نشر الوعي بأهمية العلوم وتطبيقاتها، وثقافة التعّلم والاستكشاف والإبداع، وتعزيز وصول العلوم والتقنية لكافة فئات المجتمع، وتنمية التفكير العلمي، وتنشيط ممارسة العلوم والتقنية، وتبني مبادرات تبسيط العلوم للنشء، وتفعيل التواصل العلمي، ومد الجسور بين الخبراء والمهتمين عبر تنظيم البرامج والندوات العلمية والمؤتمرات للعلوم والتقنيات الحديثة، ودعم الابتكار والتطور في مجال العلوم والرياضيات والهندسة، والأبحاث والدراسات في مجال العلوم والتقنية الموجهة للمجتمع، فضلاً عن تشجيع المبادرات والاستثمار المجتمعي في مجالات العلوم الحديثة والتقنيات المتقدمة.

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يذكر أن جمعية العلوم للجميع هي الجمعية السعودية الأهلية الأولى من نوعها، ويتكون فريقها المؤسس من عدد من المختصين والمهتمين بمختلف مجالات العلوم، ومن المتوقع أن تعلن عن حزمة مبتكرة من المشاريع النوعية والبرامج العلمية خلال الفترة القادمة.

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