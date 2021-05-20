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قبل استخدام صورة.. هذه شروط الملكية الفكرية السعودية

الملكية الفكرية السعودية

قبل استخدام صورة.. هذه شروط الملكية الفكرية السعودية

"الملكية الفكرية" تسعى إلى تنظيم حقوق النشر والعرض والتوزيع في السعودية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

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أكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أنه يجب الحصول على إذن كتابي قبل نشر الصور أو القصائد أو التصميمات، وذلك من قِبَل صاحب المؤلف.

وقالت "الملكية الفكرية" عبر حسابها على موقع "تويتر": إذا أعجبتك صورة، أو تصميم، أو قصيدة، فاطلب إذنًا كتابيًا من صاحب الحق، قبل استخدامها، أو انسبها لصاحبه".

وبشأن حق المؤلف، أوضحت أنه "لا يحق بمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخًا منها دون إذن من الأشخاص الذين قاموا بتصويرهم أو إذن ورثتهم".

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وأشارت "الملكية الفكرية" إلى أنه يستثنى من ذلك "الأشخاص ذوي الشهر العامة، الموظفين الرسميين، ما سمحت به السلطات العامة خدمة للصالح العام.

جدير بالذكر أن "الملكية الفكرية" تهدف إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في السعودية، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية.

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