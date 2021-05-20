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وزير الخارجية السعودي: لا استقرار بدون معالجة تصرفات إيران

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
نووي إيران

وزير الخارجية السعودي: لا استقرار بدون معالجة تصرفات إيران

أشار إلى أهمية معالجة الصواريخ الباليستية الإيرانية وكذلك التدخلات الإقليمية التي تدخل في سياق "زعزعة أمن المنطقة"

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دبي - قناة العربية

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه لا استقرار في المنطقة دون معالجة تصرفات إيران.

وأضاف خلال مقابلة مع "العربية": "قناعتنا أن لا استقرار في المنطقة بدون معالجة اهتمامات الدول الموجودة في المنطقة وقلقها من تصرفات إيران"، مشيرا في هذا السياق إلى الملف النووي الإيراني، ومؤكداً أنه يجب التوصل إلى اتفاق ذي مقومات أطول وأقوى.

كما أشار بن فرحان إلى أهمية معالجة الصواريخ الباليستية الإيرانية وكذلك التدخلات الإقليمية، التي تدخل في سياق "زعزعة أمن المنطقة".

وكانت السعودية قد دعت إيران إلى الانخراط في المفاوضات النووية ‏الجارية ‏بجدية، وتفادي التصعيد، وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى ‏المزيد من التوتر.

جاء ذلك مؤخراً في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي عبر الاتصال المرئي، والتي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى ‏الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.‏

وأكدت السعودية ضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق ‏بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ ‏إجراءات الرصد والمراقبة لمنع إيران من ‏الحصول على السلاح النووي وتطوير ‏القدرات اللازمة لذلك.

وأشارت المملكة إلى قلق دول المنطقة العميق من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها ‏النووي.‏

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