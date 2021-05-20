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السعودية: نرفض إجراءات إسرائيل التي تسعى لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
غزة و حماس

السعودية: نرفض إجراءات إسرائيل التي تسعى لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية

وزير الخارجية السعودي: قضية فلسطين أساسية في سياستنا حتى يستعيد الفلسطينيون أراضيهم

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دبي - العربية.نت

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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن المملكة السعودية ترفض إجراءات إسرائيل التي تسعى لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية، مؤكداً أن الاعتداءات على الشعب الفلسطيني انتهاك للمواثيق الدولية.

وأضاف وزير الخارجية السعودي في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية فلسطين أساسية في سياستنا حتى يستعيد الفلسطينيون أراضيهم، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية تسببت في التصعيد، وأن العنف لا يجلب إلا العنف ويزيد من الصراع.

وشدد فيصل بن فرحان على ضرورة الوصول لحل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية للسلام، مرحبا في السياق ذاته بجهود التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات.

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يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 232 بينهم 65 طفلاً و39 سيدة و1900 مصاب.

يأتي ذلك فيما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إيران بالدعم الكامل لحركة الجهاد الإسلامي وتسليح حماس وحزب الله، في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إنهم جاهزون لتوسيع رقعة العمليات إذا اقتضى الأمر، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يبحث مع الحكومة الأمنية المصغرة اليوم التهدئة في غزة.

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