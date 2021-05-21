تعيين المكسيكية غلوريا مانزو مستشارة في وزارة السياحة السعودية 

كشفت وزارة السياحة السعودية عن تعيين غلوريا جيفارا مانزو، وزيرة السياحة في المكسيك سابقاً رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة السابقة، في منصب كبيرة المستشارين.

وبصفتها مستشارة خاصة لوزير السياحة، ستوظّف مانزو خبرتها الممتدة لأكثر من 25 عاماً في قطاع السياحة العام والخاص للإسهام في توطيد التعاون الدولي، وتنمية مهارات الكوادر البشرية، ودعم الخطط السياحية الطموحة والاستثمارات واسعة النطاق التي يجري العمل على تنفيذها في إطار رؤية المملكة 2030.

مادة اعلانية

وأكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن قطاع السياحة في السعودية يشهد طفرة تنموية شاملة منذ إطلاق استراتيجية السياحة الوطنية في سبتمبر 2019، ويسهم بالفعل في دعم النمو وتوليد الوظائف في جميع أنحاء المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030 في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما أشار إلى أن السعودية تتمتع بتراث وطني غني يزخر بآلاف التجارب الفريدة، ملمحا إلى أن الخبرة الدولية الواسعة التي اكتسبتها غلوريا خلال رئاستها للمجلس العالمي للسفر والسياحة، وتجربتها الناجحة في تنمية قطاع السياحة الناشئ عندما شغلت منصب وزيرة السياحة في المكسيك، ستسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات والمشاريع السياحية الضخمة التي يجري العمل على تنفيذها في السعودية.