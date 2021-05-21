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هذه شروط سفر السعوديين إلى روسيا

روسيا السعودية

هذه شروط سفر السعوديين إلى روسيا

3 رحلات أسبوعياً من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى موسكو

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العربية.نت - نادية الفواز

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أعلنت روسيا استئناف الرحلات الجوية مع السعودية، بالإضافة إلى 4 دول هي: أيسلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال، بدءا من 25 مايو الجاري.

وقال المركز الروسي للتصدي لانتقال فيروس كورونا وانتشاره والمسؤول عن تحديد الوجهات الدولية التي تعمل بجدية لمواجهة الجائحة، وهو فريق حكومي: "مراعاة للوضع الوبائي في كل دولة على حدة تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة اعتبارًا من 25 مايو 2021، وستكون الرحلات من المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فقط إلى موسكو 3 رحلات أسبوعياً وإلى غروزني رحلة واحدة أسبوعياً وإلى محج قلعة مرة واحدة أسبوعياً".

ويمكن التقدم بطلب الحصول على التأشيرة من سفارة الاتحاد الروسي بالرياض، على أن يكون الغرض من السفر مدرجا في إطار التأشيرات القصيرة الأجل.

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ويمكن لحاملي التأشيرة السفر مباشرة إلى المدن المحددة، وبالنسبة لطالبي التأشيرات الجديدة من أجل السياحة تصل مدة الإقامة إلى 30 يوماً، ويمكن إصدارها من أجل الدخول الفردي أو الدخول المزدوج.

وحتى الآن استأنفت روسيا الرحلات الجوية الدولية مع كل من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وفيتنام وفنزويلا واليونان وألمانيا وسنغافورة وصربيا وإثيوبيا وقطر وقيرغيزستان وكوريا الجنوبية ومصر والإمارات وتنزانيا وسويسرا وسريلانكا وأوزبكستان وفنلندا واليابان وجزر المالديف وكوبا وسيشيل.

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