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اختتام مناورات "سراب الصحراء 3" السعودية-الأميركية

اختتام مناورات تمرين سراب الصحراء (٣) بين القوات الجوية_الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية
من مناورات "سراب الصحراء 3"
السعودية

اختتام مناورات "سراب الصحراء 3" السعودية-الأميركية

شاركت في التمرين من الجانب السعودي مقاتلات من طراز "إف. 15 إس. أي" و"إف. 15 سي" و"تايفون" و"تورنيدو"، ومن الجانب الأميركي منظومات "إف. 15" و"إف. 16" و"إف.18 " و"الأيواكس"

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دبي – العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، اختتام مناورات تمرين "سراب الصحراء 3" المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأميركية.

وقد شهدت هذا التمرين عدداً من التدريبات على السيناريوهات القتالية المشتركة، للتصدي للتهديدات الناشئة.

وتهدف هذه التدريبات لصقل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية القتالية المشتركة، وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأميركية، للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة.

من مناورات "سراب الصحراء 3"
من مناورات "سراب الصحراء 3"
هذا هو رجل الأمن الذي اعترض الشخص الذي حاول اقتحام منبر الحرم السعودية هذا هو رجل الأمن الذي اعترض الشخص الذي حاول اقتحام منبر الحرم

وشاركت في التمرين منظومات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز "إف. 15 إس. أي" و"إف. 15 سي" و"تايفون" و"تورنيدو"، وكذلك منظومات "الإنذار المبكر" و"الاستطلاع الإلكتروني" و"التزود بالوقود"، ومن الجانب الأميركي منظومات "إف. 15" و"إف. 16" و"إف.18 " و"الأيواكس".

ويبرز هذا التمرين القدرات الجوية والتكامل العملياتي، وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة الجوية، وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات السعودية والقوات الأميركية، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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