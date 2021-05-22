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السعودية.. مهاجم منبر الحرم يدعي أنه المهدي

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السعودية.. مهاجم منبر الحرم يدعي أنه المهدي

استطاع أمن الحرم المكي إيقاف المهاجم والسيطرة عليه ويخضع لتحقيقات وفحوصات

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دبي - العربية.نت

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كشفت التحقيقات الأولية لشرطة العاصمة المقدسة أن الجاني الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي، خلال خطبة الجمعة أمس، مواطن أربعيني، وكان يدعي أنه المهدي المنتظر، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وتم ضبط المتهم أثناء هجومه ومحاولته الصعود إلى المنبر وهو يحمل عصا، واستطاع أمن الحرم المكي إيقافه والسيطرة عليه، وإشعار النيابة العامة بالإجراءات والتحقيقات الأولية التي تم اتخاذها تجاهه، وإجراء المسح الأمني عليه للتأكد والتثبت من أوضاعه الصحية.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الجمعة، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وقال إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر الجمعة بشكل واسع فيديو، يظهر فيه شخص في صحن المطاف حاول الصعود إلى منبر الحرم المكي الشريف، وتم القبض فوراً، دون قطع لخطبة الخطيب أو حدوث أي فوضى بين المصلين.

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وأمّ المسلمين الجمعة في المسجد الحرام، إمامُ وخطيبُ المسجد الحرام، الشيخ الدكتور بندر بليلة، الذي تحدث في الخطبة عن علو الهمة، وأنها من أجمعِ الفضائلِ وأسناها، وأكرم الخلائقِ وأسماها، فقال: "فمنْ عَلَتْ همَّتُه يختارُ المعالي، ومَنْ سفُلَتْ هِمَّتُه لم يَزَلْ يدورُ في فَلَك الدَّنايا! علُوُّ الهِمَّة سائقٌ إلى كلِّ جميلٌ، وداعٍ إلى كلِّ حسنٍ.. وهو صفةٌ لازمةٌ لأهلِ الكمال، وشيمةٌ راسخةٌ عند أربابِ الجِدِّ والتَّشميرِ، فلا تَجِدُ نَابِهًا وهو دنيءُ الهِمَّة، قاصرُ العزيمة، كليلُ السَّعي".

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