شاهد.. جمال أزهار "البُن" على سفوح جبال جازان

اكتست مزارع البن بالمحافظات الجبلية التابعة لمنطقة جازان -جنوب السعودية- باللون الأبيض بعد عملية الإزهار التي تشهدها أشجار البُن خلال الفترة الحالية، معلنة عن بوادر إنتاج وفير خلال هذا العام.

وتمثل زراعة البن رافداً من روافد الاقتصاد المهمة بمنطقة جازان التي تجد كل الرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة، وتعد إرثا تاريخياً ومصدر دخل هاما لأهالي المناطق الجبلية، التي تعد موطنا أصيلا لزراعة البن الخولاني، الذي تضاعفت فيه نسبة زراعة أشجار البن وإنتاجه السنوي بنسبة 70% عن الأعوام السابقة.

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رحلة زراعة البُن

والتقطت عدسة وكالة الأنباء السعودية (واس)، صوراً للمدرجات الزراعية بمحافظة الدائر بني مالك وهي تتزين كغيرها من محافظات القطاع الجبلي بأزهار البن البيضاء، ذات الرائحة الزكية، في مشهد بديع يشكل لوحات فنية طبيعية، حيث بداية عملية الإزهار لشجرة البن، والتي تبدأ في أواخر شهر مارس مع شهر أبريل، بتكون الزهر الذي ينتظر موسم المطر، لتتم عملية تفتيح الأزهار في فترة وجيزة تستمر من ثلاثة إلى أربعة أيام فقط، لتتم عملية نفض الزهر وعقد الثمرة وتكونها بشكل نهائي حتى الوصول لموسم الحصاد والنضج خلال فترة لا تتجاوز الـ 6 أشهر، في مرحلة تعتبر من أكثر المراحل حساسية، حيث تحتاج الشجرة إلى الارتواء بمياه الأمطار في الوقت المناسب، والعناية الخاصة من قبل المزارعين.

كمة المحصول

وتعد مرحلة الإزهار مؤشراً مهما ذا دلالة لدى المزارعين على كمية المحصول قلة أو كثافة، بحسب نشاط الشجرة أو ضعفها، وعملية امتلاء الغصن بثمار كثيفة، ما يستوجب مزيدا من المتابعة والاهتمام من قبل المزارعين، سعيا للوصول إلى منتج وفير عند الحصاد.