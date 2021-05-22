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السعودية.. شاهد طفلة تتجول مع حيوان مفترس والحياة الفطرية ترد

السعودية.. شاهد طفلة تتجول مع حيوان مفترس والحياة الفطرية ترد

عقوبة اقتناء الحيوانات المفترسة قد تصل إلى 10 سنوات سجن أو غرامة قدرها 30 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

الرياض - نادية الفواز

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راج خلال اليوم على منصات التواصل مقطع فيديو لطفلة تصطحب حيوانًا مفترسًا بأحد شوارع السعودية، ورصد الفيديو نفسه، حيوان "الفهد" مربوطاً بحبل داخل سيارة متوقفة في أحد الشوارع، ثم قامت الطفلة صغيرة بإنزال الحيوان المفترس من السيارة، لتسحبه بقوة بسبب سرعته في المشي.

مقابل ذلك، تجاوب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في ‎السعودية، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" ، أكد المركز أنه رصد الفيديو، وتم إحالته إلى الجهة المختصة لاتخاذ العقوبات المقررة بحق مربي الحيوان المفترس تصل إلى السجن والغرامة.

وجاء في نص التغريدة: "‏شكراً لتواصلكم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وشكراً لاهتمامكم، ونفيدكم بأنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم، كما نجدد التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة، وأن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى 10 سنوات سجن أو غرامة قدرها 30 مليون ريال".

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يذكر أن حيوان الفهد يعد من الحيوانات الوحشيّة التي تنتمي إلى فصيلة السّنّوريّات، والتي تضم الأسود، والنمور، والأوشاق، ويتمتع بصفات ميّزته عن بقية الحيوانات، فهو من الحيوانات المقاتلة بضراوة، ومن الأسرع على سطح الأرض، وبنيته النحيلة جعلته يعدو بسرعة تجاوزت 120 كيلومتراً في الساعة.

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