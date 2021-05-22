"التعاون الإسلامي" تشيد بجهود السعودية لوقف التصعيد في القدس وغزة

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باستمرار الجهود التي تبذلها السعودية، دولة مقر المنظمة ورئيسة القمة الإسلامية وتواصلها مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها وإجراءاتها في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.





وثمنت المنظمة، تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، خلال اتصاله بالرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، أن المملكة ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

كما أشادت الأمانة العامة بالجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في المنظمة، لحقن الدماء الفلسطينية ووقف إطلاق النار، مثمنة الدور الذي قامت به الدول الإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن، ورئاسة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الحالية.