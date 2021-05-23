الصحة السعودية: لم نرصد إصابات بمرض "الفطر الأسود"

مع تزايد المخاوف بشأن ظاهرة "الفطر الأسود" على الرغم من تخفيف العديد من الاختصاصيين لعلاقتها بفيروس كورونا، أكدت وزارة الصحة السعودية أن أي حالات بهذا المرض لم ترصد في المملكة.

وأضاف محمد العبد العالي، المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد "لاحظنا ثباتا في منحنى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

12 مليوناً و800 ألف جرعة

كما أعلن أن جرعات اللقاح ضد كورونا تجاوزت 12 مليونا و800 ألف جرعة معطاة.

أما عن عدد الإصابات المسجلة اليوم في المملكة فأوضح أن هناك 1067 إصابة جديدة بكوفيد-19 سجلت في المملكة، و12 وفاة، فيما سجل تعافي 895 ليصبح إجمالي عدد المتعافين 424,690.

يذكر أن السلطات المعنية في المملكة كانت اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات للحد من تفشي الوباء، كما حثت المواطنين والمقيمين على أخذ اللقاحات، مفتتحة العديد من مراكز التلقيح.

وأمس، أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري في حديث "للعربية.نت" أن السعودية تبذل كافة الجهود الممكنة منذ بداية الجائحة حتى الآن من أجل احتواء الفيروس.

كما لفت إلى حرص المملكة على توفير كافة الإمكانات والتحرك على كافة الصعد بشكل متواز، سواء عبر ترصد الفيروس واكتشافه، أو التوسع في إجراء الاختبارات وتتبع المخالطين، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية، وتحديث بروتوكولات العلاج.