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"ثلاثة يضربون واحداً".. فيديو من ناد في السعودية

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قوات من الشرطة السعودية (العربية.نت)

"ثلاثة يضربون واحداً".. فيديو من ناد في السعودية

الشرطة قبضت على الفاعلين ومعهم من وثق الحادثة ونشر تفاصيلها

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دبي - العربية.نت

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بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مجموعة فتية يعتدون على آخر داخل إحدى الصالات الرياضية في العاصمة السعودية، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويات المعتدين.

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وأضاف أن قوات الشرطة قبضت على الفاعلين، ومعهم من وثق الحادثة ونشر تفاصيلها على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أوضح أن المعتدين وهم 5 مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكان مقطع الفيديو قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة، وأظهر قيام 3 فتية بتوثيق اعتدائهم على أحد الأشخاص داخل صالة ألعاب رياضية في مدينة الرياض قبل نشره للتشهير بالمعتدى عليه.

وتصدّر هاشتاغ #ثلاث_أشخاص_يضربون_واحد، مواقع التواصل في السعودية خصوصاً تويتر عقب انتشار المقطع، إلى أن أخذ مكانه #تم_القبض بعد إعلان السلطات.

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