.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحالف: تدمير لغم حوثي "إيراني" الصنع بالبحر الأحمر

صورة للغم بحري حوثي إيراني الصنع - أرشيفية

التحالف: تدمير لغم حوثي "إيراني" الصنع بالبحر الأحمر

اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع "صدف"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الإثنين، اكتشاف وتدمير لغم بحري بجنوب البحر الأحمر زرعته الميليشا الحوثية.

وقال إن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع "صدف".

التحالف يسلم حكومة اليمن طفلا جنده الحوثيون للقتال اليمن التحالف يسلم حكومة اليمن طفلا جنده الحوثيون للقتال

كما أكد أن زراعة الألغام البحرية بدعم إيراني تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وأكد التحالف إزالة وتدمير ما مجموعه 205 ألغام بحرية نشرتها الميليشيا الحوثية عشوائياً.

هجوم عدائي

وفي وقت سابق اليوم، أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر.

ميناء الحديدة
ميناء الحديدة

وشددت على أن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

كما أضافت أن الحوثيين مازالوا مستمرين بتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية لطالما عمدت إلى تهديد الملاحة في المنطقة سواء عبر الألغام أو عبر إرسال الزوارق المفخخة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حادثة المعادي تتكرر.. شاهد أربعيني يتحرش بطفلة في مصر حادثة المعادي تتكرر.. شاهد أربعيني يتحرش بطفلة في مصر
المحكمة العليا بالسعودية تؤيد قتل المحكمة العليا بالسعودية تؤيد قتل "خاطفة الدمام".. وهذه الأسباب
الأكثر قراءة
سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية
السيسي يستقبل المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ السيسي يستقبل المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ
هذه قصة منابر الخطب في الحرمين الشريفين.. تعرفوا إليها هذه قصة منابر الخطب في الحرمين الشريفين.. تعرفوا إليها
حكاية سعودي أصبح أصغر مستشار في القانون الدولي والإنساني حكاية سعودي أصبح أصغر مستشار في القانون الدولي والإنساني
التحالف: تدمير لغم حوثي التحالف: تدمير لغم حوثي "إيراني" الصنع بالبحر الأحمر
 مشروع البحر الأحمر.. 15 مليون نبتة لإثراء البيئة  مشروع البحر الأحمر.. 15 مليون نبتة لإثراء البيئة
قبل أن تذهب
بقع شمسية تطلق موجة من التوهجات قد تقطع التياراللاسلكي
بقع شمسية تطلق موجة من التوهجات قد تقطع التياراللاسلكي
اكتشف المزيد