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 مشروع البحر الأحمر.. 15 مليون نبتة لإثراء البيئة

شركة البحر الأحمر

 مشروع البحر الأحمر.. 15 مليون نبتة لإثراء البيئة

اعتماد 22 جزيرة سياحية ذات طابع بيئي مختلف في الموقع

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العربية.نت - نادية الفواز

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تحقيقاً لرؤية السعودية 2030 بالحفاظ على الموارد الطبيعية في مشروع البحر الأحمر واستدامتها، تسعى الشركة المطورة لاستزراع أكثر من 15مليون نبتة وشتلة لإثراء الغطاء النباتي في بيئة المشروع.

فقد أكد المدير التنفيذي للبيئة والاستدامة بشركة البحر الأحمر للتطوير، رائد البسيط، أن المراقبة البيئية هي الرفيق الدائم للمشروع منذ مرحلة التخطيط حتى الإنشاءات الأولية والحالية، وصولاً لاكتماله.

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وأضاف أن الشركة تسعى لزيادة نسبة الأعشاب البحرية التي تمتص ثاني أكسيد الكربون، وزيادة نسبة أشجار المانغروف والشعب المرجانية في المناطق البحرية، إضافة إلى سعيها لتحديد مناطق ذات قيمة بيئية عالية.

إلى ذلك، أوضح أنه تم اعتماد تطوير 22 جزيرة من أصل 90 جزيرة في الموقع، وذلك لجعلها وجهة سياحية ذات طابع بيئي مختلف.

وبيّن أن المنطقة ستصبح وجهة للسياحة المتجددة، وأن نظامها البيئي حسّاس للغاية، ولضمان تحقيق التنوّع والتوازن البيئي بحلول 2040، قامت الشركة بالمسوحات البيئية الشاملة لجميع أراضي المشروع آخذين بعين الاعتبار الآثار البيئية طويلة المدى.

مشروع البحر الأحمر
مشروع البحر الأحمر

تعزيز البيئة

وقال مدير المشروع إن الفريق البيئي في الشركة يلعب دوراً بارزاً في معظم جوانب المشروع، حيث يركّز على تعزيز البيئة من خلال اختيار التصاميم الهندسية المناسبة.

كذلك يلتزم بالاعتبارات البيئية سواء المقررة مسبقاً أو اللاحقة في أي مرحلة من مراحل تطوير المشروع، والتعاون مع الجهات التنظيمية الخارجية ذات الصلة لضمان تنفيذ الالتزامات المستدامة في المشروع بالطريقة الملائمة.

وبشأن المبادرات البيئية التي تعمل عليها الشركة، ذكر أن مبادرة تحمل شعار "إزهار البحر الأحمر" أطلقت بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وجامعة تبوك لاحتضان 17 ألف شتلة من النباتات المحلية في مشتل المشروع.

وأوضح أن الشركة أسهمت في مبادرتَي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين تعنيان بالحدّ مِن الانبعاثات الكربونية وتقليل الضوضاء وتحقيق التوازن البيئي.

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