ضبط سعوديين اصطادا صقري "شاهين" في جازان

كشف المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، اليوم الاثنين، أن الجهات الأمنية ضبطت مواطنَين اصطادا صقري من نوع "شاهين" في جبال القهر بمنطقة جازان.

وأوضح أن الأمن العام ممثلاً بشرطة منطقة جازان، تمكن من ضبط المخالفَين بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي ونادي الصقور السعودي، وتمت إحالتهما للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، مشددًا على أن صيد الصقور يخالف اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

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كما حث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و(999) في جميع مناطق السعودية.

يذكر بأن النظام نص على منع صيد الطيور البرية، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تنفيذ أشد العقوبات المرتبة.