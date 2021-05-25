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التجارة السعودية تجدد دعوة مخالفي التستر للاستفادة من مهلة التصحيح 

وزارة التجارة السعودية

التجارة السعودية تجدد دعوة مخالفي التستر للاستفادة من مهلة التصحيح 

تكثف الوزارة جهودها الميدانية بمشاركة الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر لضبط المخالفات

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

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جدّدت وزارة التجارة السعودية والبرنامج الوطني لمكافحة التستر الدعوة لمخالفي نظام مكافحة التستر، للاستفادة من الفترة التصحيحية ومزاياها قبل ثلاثة أشهر من انتهائها، والتي تستمر 23 أغسطس 2021م.

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وتتيح الفترة التصحيحية التي انطلقت نهاية فبراير الماضي، خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: "سعوديا أم غير سعودي" عبر إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه، من العقوبات المقرّرة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

وأكدت الوزارة تكثيف الجهود الميدانية بمشاركة الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر لضبط المخالفات، وأنه لن يعفَ من العقوبات المغلظة التي نص عليها النظام وتصل للسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال من يُضبط لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام "قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه"، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المتخصّصة.

وشدّدت الوزارة على تضافر الجهود الحكومية لمكافحة التستر التجاري لما له من أضرار وآثار سلبية، ويؤدي إلى جرائم اقتصادية، مثل: غسل الأموال والغش التجاري وغياب المنافسة العادلة.

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