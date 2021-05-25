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تطوير جبل "أبو مخروق" بالرياض الذي ارتبط تاريخه بالملك المؤسس 

جبل أبو مخروق - من موقع امانة الرياض
جبل أبو مخروق - أمانة الرياض

تطوير جبل "أبو مخروق" بالرياض الذي ارتبط تاريخه بالملك المؤسس 

التطوير يشمل التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء، وتوفير خيارات ترفيهية متعددة، وتقديم الحلول الحضرية والمستدامة، ليستعيد الجبل مكانته

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الرياض - العربية.نت

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أنهت جهات الاختصاص التصاميم النهائية لتطوير موقع جبل "أبو مخروق" الشهير في الرياض، باعتباره موقعًا تاريخيًّا مهمًّا بتشكيلاته الصخرية المميزة وبتجويفه الكهفي الفريد، ويعتبر معلمًا بارزًا ارتبط بلحظات تاريخية، وبقيمة وطنية، حيث اتخذه الملك المؤسس متنزهًا طبيعيًّا يرتاده ليتابع سباقات الخيل يوميًّا.

أمانة منطقة الرياض أكدت استكمال إجراءات التمهيد للبدء بأعمال تطوير الجبل، ضمن جهود إعادة التنمية في المواقع التاريخية بالمدينة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الطموحة لمدينة الرياض.

صورة تخيلية لتصاميم التطوير للجبل
صورة تخيلية لتصاميم التطوير للجبل

وحرصت أمانة الرياض على اعتماد التصاميم المنسجمة مع قيمة جبل أبو مخروق التاريخية ومميزاته البيئية والطبيعية، التي تتضمن التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء، وتوفير خيارات ترفيهية متعددة في الموقع، وتقديم الحلول الحضرية والمستدامة، ليستعيد الجبل مكانته، ويشكل وجهة رئيسة لسكان المدينة وزوارها.

واستلهمت الأمانة تصاميمها النهائية من المشاركات الفائزة في مسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق، التي شهدت مشاركة 230 متسابقًا طُرحت أعمالهم أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين في المجالات العمرانية والمعمارية، وشارك السكان في اختيار التصاميم الفائزة من خلال التصويت الإلكتروني بإجمالي أصوات بلغت 83,093 صوتًا.

وتأتي خطوة استكمال تصاميم موقع جبل أبو مخروق، متماشية مع استراتيجية أمانة منطقة الرياض لتطوير المواقع التاريخية في المدينة، وتنفيذ المشروعات النوعية المنسجمة مع جهود إعادة التنمية وسط العاصمة، للاستفادة المثلى من المكونات الطبيعية والبيئية في مدينة الرياض.

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