.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير الداخلية السعودي: لدينا خطة تحول رقمي طموحة

وزير الداخلية السعودي
وزير الداخلية السعودي
رؤية 2030

وزير الداخلية السعودي: لدينا خطة تحول رقمي طموحة

منصتا أبشر وفُرجت تخدمان المواطن والمقيم وهما من نتاج العمل المؤسسي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

أكّد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن منصة "أبشر" ومنصة "فُرجت" هما من منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، وجزء من خطة استراتيجية شاملة لوزارة الداخلية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": أبشر وفُرجت وغيرهما من منصات وزارة الداخلية التي تخدم المواطن والمقيم ولم تُطلق أو تحقق نجاحاتها بفكرة شخصية أو مجهودات فردية، بل هي نتيجة للعمل المؤسسي، وكانت ولا تزال جزءاً من خطة استراتيجية شاملة".

وتابع وزير الداخلية: "‏لدى الوزارة خطة تحول رقمي طموحة بجودة شاملة وكفاءة عالية نلمس مخرجاتها تباعاً".

وأضاف: "أعتز بكل فرد عمل أو أسهم مع فريق التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وبكل جهد يبذل لتحقيق المأمول، ويتوج نجاح هذا التحول بالتكامل مع جميع الوزارات والجهات في إطار رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها".

بعد بتر قدمه.. أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقي ثقافة وفن بعد بتر قدمه.. أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقي

يذكر أن منصة "أبشر"، هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين السعوديين وللمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، ويربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً، يخدم التطبيق 21 مليون مشترك ويقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية، ويقدم الخدمات مجاناً على مدار 24 ساعة.

وتوفر منصة "فرجت" لفاعلي الخير وسيلة إلكترونية مباشرة للاطلاع على قضايا السجناء المعسرين، وتسديد مديونياتهم ليخرجوا من السجن فور سدادها، وهذه الخدمة نافذة أملٍ لكثير من السجناء المعسرين والمحكوم عليهم في قضايا مالية حقوقية، اضطرتهم ظروف اعسارهم للمكوث في السجن لفتراتٍ طويلة، لحين الوفاء بهذه المطالبات المالية وأدائها لأصحابها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
الأكثر قراءة
السعودية: الجهات الأمنية تعمل على ضبط المشاركين في حفل خادش السعودية: الجهات الأمنية تعمل على ضبط المشاركين في حفل خادش
توفي بالمستشفى.. طفل الأحساء قضى تحت أنياب 15 كلباً توفي بالمستشفى.. طفل الأحساء قضى تحت أنياب 15 كلباً
والدة المبتعث السعودي الحمدان تحكي قصة وداعه والدة المبتعث السعودي الحمدان تحكي قصة وداعه
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرته السويدية أزمة اليمن وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرته السويدية أزمة اليمن
عيدية ولي العهد السكنية عيدية ولي العهد السكنية
سكان السعودية يتخطون الـ 35 مليون نسمة.. وهذه الفئة الأعلى سكان السعودية يتخطون الـ 35 مليون نسمة.. وهذه الفئة الأعلى
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد