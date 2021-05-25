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وزير الداخلية السعودي يستقبل رجل الأمن المتصدي لمعتدي منبر الحرم

وزير الداخلية استقباله رجل أمن الحرم
وزير الداخلية خلال استقباله رجل أمن الحرم

وزير الداخلية السعودي يستقبل رجل الأمن المتصدي لمعتدي منبر الحرم

يقظة محمد الزهراني وشجاعته محل تقدير وإعجاب الجميع

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العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

استقبل وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رجل أمن الحرم محمد الزهراني الذي ظهر في مقطع فيديو شهير، وهو يتصدى لشخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة الماضية.

يذكر أنه خلال إلقاء خطيب المسجد الحرام د.بندر باليلة خطبة صلاة الجمعة، تهجم شخص محرِم محاولاً الصعود إلى المنبر ويحمل في يده عصا، ولكن يقظة رجل أمن الحرم الزهراني كانت بالمرصاد وقام بإمساكه وأحكم القبض عليه، وسط إشادة واسعة بقوة رجل الأمن وشجاعته.

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وفي وقت سابق، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وقال إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

كما تداول النشطاء صورة الزهراني عبر وسم #محمد_الزهراني، واصفين إياه بالبطل الذي دافع من أجل أمن الحرم المكي، مرددين مقولة وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه، داعين للسعودية بالأمن والأمان.

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