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خادم الحرمين وسلطان عُمان يستعرضان الموضوعات المشتركة

الملك سلمان والسلطان هيثم بن طارق

خادم الحرمين وسلطان عُمان يستعرضان الموضوعات المشتركة

أعرب سلطان عُمان عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية

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دبي - العربية.نت

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بالسلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان.

وعبر الملك سلمان خلال الاتصال عن تمنياته للسلطنة وللشعب العماني الشقيق بالتقدم والازدهار.

وقد أعرب سلطان عُمان عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، متمنياً له دوام الصحة والعافية ولشعب المملكة المزيد من التطور والتقدم.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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