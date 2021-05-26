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استئناف أعمال التوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام

المسجد الحرام

استئناف أعمال التوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام

تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية، سعياً لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي بيت الله الحرام

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الرياض - العربية.نت

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أوضحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة في وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، استئناف أعمال مشروع التوسعة السعودية الثالثة لحزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية والتشطيبات المعمارية، وإصدار التراخيص المنظمة، لتلك الأعمال والتي بلغت 60 ترخيصاً.

يأتي ذلك بعد الاستفادة من مواقع المشروع لاستيعاب أعداد المعتمرين والمصلين خلال أيام شهر رمضان المبارك بمسطح إجمالي 528,301 متر مربع، ومن ضمنها مشروعات توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله- ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى المطاف، ويشمل استئناف الأعمال مثلا على أعمال البوابات والمنارات الرئيسية (باب الملك عبدالعزيز وباب العمرة وباب الفتح)، وأعمال تركيب الأسقف المعلقة بأدوار مبنى المطاف، واستكمال أعمال مشروع ميزانين الدور الثاني، بالإضافة للأعمال والخدمات المساندة، وحزم مشروعات البنية التحتية بالتنسيق مع مكتب إدارة الإنشاءات التابع لوزارة المالية.

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كما وناقشت الوكالة خطط المشروعات وبرامج العمل ومراحل التنفيذ المختلفة للأعمال المتبقية، والمستهدفة خلال المرحلة الحالية، والعمل بتضافر جميع الجهود على إعداد وتهيئة المساحات والمناطق المخصصة لموسم حج هذا العام 1442هـ ، وفق المساحات والمسارات المعتمدة في خطط التفويج.

وأكدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية أن استكمال الأعمال لجاهزيتها واستفادة حجاج بيت الله الحرام من هذه التوسعات المباركة وخدماتها خلال موسم حج هذا العام، وفقاً لتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية، سعياً لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي بيت الله الحرام.

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