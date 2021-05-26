.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تفاصيل تأمين عقود العمالة المنزلية في السعودية

خادمات عمالة منزلية
تعبيرية

تفاصيل تأمين عقود العمالة المنزلية في السعودية

قرار يحقق عدة مكاسب كزيادة جاذبية سوق العمل السعودي وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهندس أحمد الراجحي، أنه من المنتظر أن يتحقق بعد موافقة مجلس الوزراء بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية بما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل، العديد من المنافع لصاحب العمل والعامل.

وتابع يقول إن من ضمن تلك المنافع تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل. كما يسهم القرار في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" فقد قال الراجحي: إن القرار سيحقق العديد من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، تحسين العلاقة التعاقدية، تقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية مما سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة".

فنادق الإمارات الأعلى إشغالا إقليميا في عيد الفطر سياحة وسفر اقتصاد الإمارات فنادق الإمارات الأعلى إشغالا إقليميا في عيد الفطر

ونوه إلى أن التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء تتضمن ما يلي:

-التأمين على عقد العمالة المنزلية، لأول سنتين من تاريخ بداية العقد على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

- إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

- تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.

وبهذه المناسب رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده على موافقة مجلس الوزراء بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كويكب عملاق يمر قرب الأرض بسرعة 61 ألف كم/س الخميس كويكب عملاق يمر قرب الأرض بسرعة 61 ألف كم/س الخميس
تعرف على أفضل 5 أنواع من الحبوب الكاملة لصحة الأمعاء تعرف على أفضل 5 أنواع من الحبوب الكاملة لصحة الأمعاء
الأكثر قراءة
وزير الداخلية السعودي يستقبل رجل الأمن المتصدي لمعتدي منبر الحرم وزير الداخلية السعودي يستقبل رجل الأمن المتصدي لمعتدي منبر الحرم
المحكمة العليا بالسعودية تؤيد قتل المحكمة العليا بالسعودية تؤيد قتل "خاطفة الدمام".. وهذه الأسباب
التحالف: تدمير لغم حوثي التحالف: تدمير لغم حوثي "إيراني الصنع" بالبحر الأحمر
ضبط سعوديين اصطادا صقري ضبط سعوديين اصطادا صقري "شاهين" في جازان
"التعليم السعودية" تضع الترتيبات الأولية للعودة الحضورية للمدارس
مجلس الوزراء: السعودية تواصل جهودها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية مجلس الوزراء: السعودية تواصل جهودها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
قبل أن تذهب
سكان غزة يعيشون بدون كهرباء بعد تدمير الشبكة جراء القصف
سكان غزة يعيشون بدون كهرباء بعد تدمير الشبكة جراء القصف
اكتشف المزيد