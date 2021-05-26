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وزير التعليم السعودي يكشف تحديثات جديدة للعام الدراسي القادم

وزير التعليم السعودي
وزير التعليم السعودي

وزير التعليم السعودي يكشف تحديثات جديدة للعام الدراسي القادم

أكد الوزير آل الشيخ أهمية سرعة الحصول على لقاح كورونا قبل الأول من أغسطس

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت 

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قال وزير التعليم السعودي، د. حمد آل الشيخ، إن العام الدراسي المقبل سيشهد 3 فصول دراسية، وكل فصل يتكون من 13 أسبوعاً، وإجازة مدتها أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر.

وأفاد أنه "ستتم إضافة مواد جديدة العام المقبل، وتطبيق خطط مطورة، وهناك 12 إجازة خلال العام الدراسي الواحد".

جاء ذلك خلال ‏المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة، اليوم الأربعاء،، بشأن وجود تحديثات كبرى على خطة العام الدراسي القادم 1443هـ.

وأكد الوزير آل الشيخ أهمية سرعة الحصول على لقاح كورونا قبل الأول من أغسطس، مقدماً شكره للمعلمين والقائمين على العملية التعليمية على جهودهم خلال الجائحة، وقال: "نشكر الأسر التي ساندت المدارس والجامعات، ودولتنا التي قدّمت كل السبل لاستمرار التعليم خلال جائحة كورونا".

وأضاف الوزير: "نحن متفائلون بأن الفصل القادم سيكون حضورياً، وسيتم الاستغناء عن السنة التحضيرية في الجامعات، ونعمل على زيادة أيام الدراسة، والإجازات المطولة مستمرة، كما أن المناهج الحالية تم تطويرها".

وقال: "يجب على وزارة التعليم أن تزيد من الأيام الدراسية لأبنائنا وبناتنا الطلاب، ولذلك الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد سيكون وفق ثلاثة فصول، والإجازات ستكسر جمود العام الدراسي".

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وتابع: "وزارة التعليم مستمرة في تطوير النظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل لرفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية بما يتواءم مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030".

وكشف الوزير أن التقويم الدراسي الجديد يبدأ يوم الأحد 1443/1/21هـ، وينتهي يوم الخميس 1443/12/1هـ.

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