البحرية الملكية تُرسي العارضة الرئيسية لـ"سفينة جلالة الملك سعود"

احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية، الخميس، بمراسم ترسية العارضة الرئيسية للسفينة الأولى لمشروع طويق، التي أُطلق عليھا رسمياً اسم "سفينة جلالة الملك سعود"، وذلك ضمن مراسم الترسية في مدينة مارينيت بولاية ويسكونسن الأميركية.

وكان الحفل برعاية قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد الغفيلي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن وأتاوا، وعدد من كبار الشخصيات من البحرية الأميركية وشركة لوكھيد مارتن وشركة فينكانتيري.

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وأعرب قائد القوات البحرية الملكية السعودية عـن سروره بھذا الحدث الرئيسي من مراحل تصنيع (سفينة جلالة الملك سعود)، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عھده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

يذكر أن مشروع طويق هو أحد المشاريع الرئيسية لتطوير القوات البحرية الملكية السعودية، والذي يتضمن عدد 4 سفن قتالية متعددة المھام، إذْ ستسھم في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات البحرية الملكية السعودية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الاستراتيجية والحيوية للسعودية.

وتعد سفن المشروع إضافة مھمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية، لما تملكه من أحدث المنظومات القتالية المتطورة في جميع الحروب البحرية المختلفة ضد الأهداف الجوية، السطحية وتحت السطحية.

ويتضمن المشروع تأهيل وتدريب أطقم السفن وتوفير مشبھات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي، كما سيسھم هذا المشروع في نقل وتوطين العديد من الإمكانيات الفنية والتقنية، وذلك تحقيقاً وتفعيلاً لإعلان ولي العهد، بتوطين 50% مـن إجمـالي الإنفـاق العسـكري بحلـول عـام 2030م، ما سيعزز من إمكانيات الشركات الوطنية، كما سيخلـق فـرص عمـل وتـدريب للشـباب السـعودي، بمـا يرفـع إسهام المواطنين السعوديين في هذه الصناعة الحيوية.