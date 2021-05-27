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جامعة أميركية تمنح البكالوريوس لسعودي.. توفي قبل تخرجه

المبتعث عبدالرحمن الحمدان 1
المبتعث عبدالرحمن الحمدان

جامعة أميركية تمنح البكالوريوس لسعودي.. توفي قبل تخرجه

عبدالرجمن حاصل على العديد من الجوائز العلمية محلياً ودولياً

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العربية.نت - نادية الفواز

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لم يعرف المبتعث السعودي عبد الرحمن بن رعد الحمدان، أنه لن يستطيع تحقيق حلمه بالحصول على درجة البكالوريوس من جامعة نيويورك، إذ وافته المنية قبل 3 أشهر من تخرجه، لكن جامعته أصرت على منحه الشهادة بعد وفاته.

وأوضح صديقه غسان جمل، الذي كان يجتمع معه دائماً بحكم عمله كمنسق للسعوديين في أميركا لفترة طويلة، لـ"العربية.نت"، أن عبدالرحمن تُوفي بشكل مفاجئ في السعودية بين أهله وداخل غرفته.

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كما لفت إلى أنه كان يعمل على مشروع للفصل الأخير من دراسته بمجال "علوم الحاسب"، لكنه فارق الحياة قبل تخرجه عن عمر يناهز 23 عاماً، وتم دفنه بمدينة جدة.

المبتعث عبدالرحمن الحمدان
المبتعث عبدالرحمن الحمدان

حاصل على جوائز عدة

يشار إلى أن عبدالرحمن حصل على العديد من الجوائز العلمية في مسابقات عالمية ومحلية، وكان أحد البارزين في مجال البحث العلمي فيما يخص الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والبرمجيات.

كما قدم الكثير من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، وآخرها مشروع تحويل العقل البشري داخل الكمبيوتر، وجعله ناطقاً.

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