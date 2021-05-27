.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المكتبات السعودية تعلن استراتيجيتها وتتحول لمنصة ثقافية

هيئة المكتبات السعودية

المكتبات السعودية تعلن استراتيجيتها وتتحول لمنصة ثقافية

اعتمدت الاستراتيجية التعاون الدولي بين مكاتب عالمية رائدة في الرقمنة

متابع الغاء المتابعة

الرياض - حياة الغامدي

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت هيئة المكتبات السعودية اليوم، استراتيجيتها لتطوير قطاع المكتبات، بهدف تحويلها من وعاء معلوماتي إلى منصة ثقافية، تحتضن الأنشطة والفعاليات الجاذبة لأفراد المجتمع، بالتعاون مع هيئة الأفلام والموسيقى وفنون الطهي، لزيادة وتيرة القراءة بجانب دورها الأساسي بتنمية العادات القرائية وإثراء المعرفة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات الدكتور عبدالرحمن العاصم، خلال مؤتمر صحفي بمكتبة الملك فهد الوطنية، أن الهيئة تشرف على المكتبات الوطنية العامة والمكتبات الخاصة بالإضافة للجامعات والمكاتب المدرسية، التي ستتحول إلى بيئة للمذاكرة وحل الواجبات المنزلية، فالمكتبات سيكون لها عائد اجتماعي واقتصادي بتوفير فرص عمل للسعوديين.

شاهد السيارة الأغلى في العالم سعرها 28 مليون دولار الأخيرة شاهد السيارة الأغلى في العالم سعرها 28 مليون دولار



وقال: "الاستراتيجية اعتمدت التعاون الدولي بين مكاتب عالمية رائدة في الرقمنة، والتي كانت من أبرز التحديات التي واجهت الهيئة، بجانب غموض هيكلتها ومحدودية دورها، فالهيئة ستعتمد على سلسلة مترابطة من البرامج والفعاليات كبداية لكسب ثقة الجمهور".

وفي سؤال عن فسح الكتب والإشراف على المعارض الدولية للكتاب وفسح الكتب، أكد أن الهيئة ليس لها علاقة بل من اختصاص هيئة الأدب والنشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
تحول علمي لا يصدق.. تحول علمي لا يصدق.. "كان أعمى واستعاد بصره"!
الأكثر قراءة
السعودية: الجهات الأمنية تعمل على ضبط المشاركين في حفل خادش السعودية: الجهات الأمنية تعمل على ضبط المشاركين في حفل خادش
والدة المبتعث السعودي الحمدان تحكي قصة وداعه والدة المبتعث السعودي الحمدان تحكي قصة وداعه
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرته السويدية أزمة اليمن وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرته السويدية أزمة اليمن
عيدية ولي العهد السكنية عيدية ولي العهد السكنية
التجارة السعودية: أكثر من 25 ألف زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي التجارة السعودية: أكثر من 25 ألف زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي
السعودية: بدء التجهيزات لتشكيل فريق نسائي لكرة القدم من ذوي الإعاقة السعودية: بدء التجهيزات لتشكيل فريق نسائي لكرة القدم من ذوي الإعاقة
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد