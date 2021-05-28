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تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021 الحوثيية الحوثي
مسيرة حوثية - أرشيفية

تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف يؤكد استمرار الميليشيا بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

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وأكد التحالف استمرار الميليشيا بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أكد اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

في سياق منفصل، كان التحالف أكد أنه لا وجود لقوات إماراتية في بعض الجزر اليمنية. وأوضح مصدر مسؤول في التحالف أمس الخميس، أن لا صحة للأنباء التي تحدثت عن وجود قوات تابعة للإمارات في جزيرتي سقطرى وميون.

كما لفت إلى أن التجهيزات الموجودة في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف، بما يخدم تمكين قوات الشرعية من التصدي لميليشيا الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي.

إلى ذلك، أشار إلى أن وجود القوات الإماراتية يتركز حاليا مع قوات التحالف في التصدي جواً للميليشيا الحوثية في الدفاع عن مأرب.

وختم مؤكداً أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف.

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