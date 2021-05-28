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مهنة مهددة بالانقراض.. وفاة أشهر بائع "تتن" في الأحساء

الياسين يلف ورقيات التتن وسط دكانه في سوق القيصرية
الياسين يلف وريقات التتن وسط دكانه في سوق القيصرية

مهنة مهددة بالانقراض.. وفاة أشهر بائع "تتن" في الأحساء

القطان اشتهر باستخدامه الدراجة الهوائية للتنقل

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العربية.نت - إبراهيم الحسين تصوير/ عبدالعزيز البقشي

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افتقد سوق القيصرية التاريخي في الأحساء شرق السعودية، أشهر بائع لـ "التتن" المهنة المهددة بالانقراض.

وتوفي ياسين القطان الذي بدأ مسيرته المهنية قبل 65 عاماً، ، أمس الخميس، بعد معاناة مع المرض.

واشتهر القطان باستخدامه الدراجة الهوائية للتنقل من منزله إلى عمله طيلة السنوات الماضية، حيث لم يستخدم السيارة أبداً.

بائع التتن حين قدومه للسوق عبر دراجته
بائع التتن حين قدومه للسوق عبر دراجته

زبائنه من كل السعودية

وتناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الذكريات السعيدة التي جمعتهم به، حيث كان يستقبل الزوار من كافة أنحاء الخليج.

الياسين واقفاً على باب دكانه الشهير
الياسين واقفاً على باب دكانه الشهير

لكن المرض منعه من إكمال مهنته التي بدأها منذ عهد الملك عبدالعزيز في ذات السوق الشهير، والذي أُطلق عليه "أيقونة الأحساء التاريخية".

وكانت "العربية.نت" زارت ياسين القطان قبل ثلاثة أعوام، وذكر الراحل حينها أن زبائنه من كافة أنحاء السعودية.

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