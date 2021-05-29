بعد إيقاف مؤقت.. العمالة الفلبينية إلى السعودية مجددا

أكدت سفارة السعودية لدى الفلبین، الیوم السبت، استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى السعودية مجدداً، وفق تطبیق الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد الإيقاف المؤقت.

وفي التفاصيل، قالت السفارة من خلال تغريدة على حسابها الرسمي في "توتير": نود الإفادة عن استئناف إرسال العمالة الفلبينية بعد الإيقاف المؤقت، وذلك بالتفاهم مع الجانب الفلبيني، وتوضيح حرص حكومة السعودية على حماية العمالة المغادرة من تكاليف البروتوكولات الاحترازية.

العمالة الفلبينية في الخارج

يُشار إلى أن عدد العمال الفلبينيين في الخارج يقدر بنحو 2.2 مليون عامل، بحسب أرقام صادرة عن هيئة الإحصاءات الفلبينية في عام 2016؛ منهم 97.5% لديهم عقود عمل قائمة.

في حين أن 57% من إجمالي العمال الفلبينيين يتخذون من آسيا الغربية مقراً لهم، تبقى السعودية الوجهة الرائدة للعاملين الفلبينيين في الخارج، فهي تستقبل نحو 23.8% من العاملين الفلبينيين، وتأتي الإمارات ثانيا بـ 15.9% من إجمالي العمالة الفلبينية، والكويت ثالثاً بـ (6.4%)، وقطر (6.2%)، وباقي الدول، مثل: لبنان والبحرين والأردن (4.6%)، بينما يتجه 6.6% إلى أوروبا.

أبرز مهن الفلبينيين

34.5% من إجمالي العمالة الفلبينية يشغلون المهن الرئيسة، مثل الطب والتمريض والهندسة، ونسبة لا يُستهان بها تتجاوز الـ 19% في قطاع الخدمات والمبيعات، بينما تتوزع النسبة المتبقية، بحسب المهن، على الشكل الآتي: 12.8% (مشغلو المصانع والماكينات)، 11.6% (الحرف والأعمال ذات الصلة)، 9.1% (مهنيون)، 6.6% (تقنيون)، 4.8% (عمالة منزلية)، 1.5% (مديرون)، و0.3% (صيادو الأسماك والمزارعون).