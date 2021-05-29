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الداخلية السعودية تمدد مهلة تصحيح أوضاع ملاك الأسلحة

الداخلية السعودية

الداخلية السعودية تمدد مهلة تصحيح أوضاع ملاك الأسلحة

الوزارة تهيب المواطنين للمبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة غير مرخصة، وتسليمها طواعية، أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة. 

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العربية.نت - نادية الفواز

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أوضحت وزارة الداخلية السعودية، وإلحاقاً لما سبق إعلانه بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وحرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة لعموم المواطنين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها، فقد تقرر تمديد مهلة السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام بدءا من تاريخ 17 شوال 1442هـ. ‏

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وأهابت الداخلية السعودية بعموم المواطنين للمبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية، أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال 1443هـ؛ وذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية، والسجن، والحرمان من الترخيص، إذا لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة (www.moi.gov.sa)، وحجز الموعد المتاح للحضور للجهة الأمنية المختصة عبر خدمة المواعيد بمنصة أبشر.

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